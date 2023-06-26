...

Soulyu dan VA Academy, Hadirkan Make Up Class Gandeng MUA Asal Thailand

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 21:27 WIB
Make Up Artist Thailand Ladcha (kanan) saat melakukan demo makeup dengan Brand Makeup Soulyu berkolaborasi dengan VA Academy menghadirkan Makeup class bertema Thai Wedding Look di MNC Kebon Jeruk, Senin 26 Juni 2023.
 
BRAND make up Soulyu tengah berkolaborasi dengan VA Academy untuk menggelar make up class bertema Thai Wedding Look. Tak tanggung-tanggung, agar maksimal maka make up artist alias MUA yang dihadirkan pun adalah MUA asal Thailand, Ladcha.
 
Dalam acara ini, memperlihatkan tangan dingin dan kemampuannya merias wajah, di hadapan para peserta, Ladha merias salah seorang model dengan menggunakan produk-produk kebanggaan Soulyu. Menurut Vanny Adelina selaku Founder VA Academy, ada alasan mengapa make up class kali ini memilih Thai Wedding look yang super natural ini.
 
