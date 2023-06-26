Pesepak bola Persita Tangerang Ezequiel Vidal (depan) bersama Kapten tim Muhammad Toha (kanan belakang) dan Javlon Guseynov (kiri belakang) memperkenalkan seragam baru timnya saat peluncuran tim dan seragam untuk Kompetisi Liga 1 Musim 2023/2024 di Gading Serpong, Kabupaten, Tangerang, Banten, Senin 26 Juni 2023.

Pada musim kompetisi tahun ini Persita Tangerang memperkenalkan 32 pemain 5 diantaranya pemain asing dan menargetkan pada musim kompetisi Liga 1 tahun 2023/24 berada di lima besar.

(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal) (ddk)

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)