Sapi Bantuan Presiden Seberat 925 Kilogram untuk Hari Raya Idul Adha

Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 12:25 WIB
Presiden Joko Widodo menyumbangkan seekor sapi jenis simental seberat 925 kilogram.
Ketua Masjid Besar Khairussa'adah Muhammad Ali memperlihatkan seekor sapi jenis simental bantuan dari Presiden Joko Widodo untuk hewan kurban usai penyerahan di kompleks Kantor Gubernur Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (27/6/2023). Presiden Joko Widodo menyumbangkan seekor sapi jenis simental seberat 925 kilogram kepada Masjid Besar Khairussa'adah, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. 

 

(ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nym) (hru)

(Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO)

