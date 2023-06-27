...

MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban Melalui Sejumlah Masjid

Sutikno, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 15:12 WIB
MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat.
MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat.
MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat.
MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat.
A A A

Ketua MNC Peduli Syafril Nasution bersama dengan Wakil Presiden Masjid Mohammad Munir Pertama dan Ketua Panitia Idul Adha 1444 H Masjid Bimantara Ustad Syafi’ie dan Bendahara Umum MNC Peduli Stien penyerahan simbolis hewan kurban di Gedung iNews Tower, Jakarta, Selasa (27/6/2023). 

 

MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai institusi keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satunya MNC Peduli menyalurkan ke sejumlah masjid yang berada di Jakarta yaitu Masjid Raudhatul Jannah, Kebon Jeruk dan Masjid Bimantara, Kebon Sirih. 

 

Sebanyak 6 sapi dan 10 domba disalurkan kepada kedua masjid tersebut untuk dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, MNC Peduli merupakan wadah kegiatan sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi. Dalam menjalankan visi-misi, MNC Peduli melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera dan terdampak bencana.

(Sutikno)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Cari Berita Lain Di Sini