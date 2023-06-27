Ketua MNC Peduli Syafril Nasution bersama dengan Wakil Presiden Masjid Mohammad Munir Pertama dan Ketua Panitia Idul Adha 1444 H Masjid Bimantara Ustad Syafi’ie dan Bendahara Umum MNC Peduli Stien penyerahan simbolis hewan kurban di Gedung iNews Tower, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai institusi keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satunya MNC Peduli menyalurkan ke sejumlah masjid yang berada di Jakarta yaitu Masjid Raudhatul Jannah, Kebon Jeruk dan Masjid Bimantara, Kebon Sirih.

Sebanyak 6 sapi dan 10 domba disalurkan kepada kedua masjid tersebut untuk dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, MNC Peduli merupakan wadah kegiatan sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi. Dalam menjalankan visi-misi, MNC Peduli melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera dan terdampak bencana.

(Sutikno)