Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan Meluas Hingga 191 Hektare

Bayu Pratama S/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 21:49 WIB
Api membakar hutan dan lahan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Api membakar hutan dan lahan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Api membakar hutan dan lahan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalisel, Selasa 27 Juni 2023. 
 
Berdasarkan data sementara Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Selasa (27/6) luas kebakaran hutan dan lahan di Kalsel mencapai 191,2 hektare dan terus meluas dengan jumlah titik panas mencapai 2.506 titik. 
 
(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) (ddk)

(Bayu Pratama S/Antara Foto)

