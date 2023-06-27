Api membakar hutan dan lahan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalisel, Selasa 27 Juni 2023.

Berdasarkan data sementara Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Selasa (27/6) luas kebakaran hutan dan lahan di Kalsel mencapai 191,2 hektare dan terus meluas dengan jumlah titik panas mencapai 2.506 titik.

(Bayu Pratama S/Antara Foto)