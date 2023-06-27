Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (ketiga kiri) bersama Dirtipidum Bareskrim Polri Kombes Djuhandhani Rahardjo Puro (kedua kanan) saat rilis kasus TPPO jaringan internasional di Gedung Bareskrim, Jakarta, Selasa 27 Juni 2023.

Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri mengungkap kembali beberapa kasus TPPO jaringan internasional, diantaranya pengungkapan jaringan TPPO dengan modus mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Arab Saudi Saudi dan Jepang serta perdagangan anak di Sulawesi Tengah dan Bekasi.

(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)