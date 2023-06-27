...

PT MNCN Raih Laba Bersih Rp2,24 Triliun Sepanjang Tahun 2022

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 19:09 WIB
PT MNCN membukukan laba bersih sebesar Rp2,24 triliun.
PT MNCN membukukan laba bersih sebesar Rp2,24 triliun.
PT MNCN membukukan laba bersih sebesar Rp2,24 triliun.
PT MNCN membukukan laba bersih sebesar Rp2,24 triliun.
PT MNCN membukukan laba bersih sebesar Rp2,24 triliun.
PT MNCN membukukan laba bersih sebesar Rp2,24 triliun.
A A A

Komisaris Utama PT Media Nusantara Citra Tbk Hary Tanoesoedibjo (kedua kanan),  dari kiri : Komisaris PT Media Nusantara Citra Tbk Syafril Nasution (kiri), Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk Noersing (kedua kiri), Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk Ruby Panjaitan  (kanan) saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Media Nusantara Citra Tbk (MNCN" atau "Perseroan") di Gedung iNews, Jakarta, Selasa 27/06/2023). 

 

PT MNCN membukukan laba bersih sebesar Rp2,24 triliun yang merupakan margin laba bersih sebesar 25% sepanjang 2022. Hal ini diungkap perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Selasa

 

Perseroan melaporkan pendapatan di tahun 2022 tercatat sebesar Rp9,06 triliun atau turun 9% YoY. Penurunan ini terutama disebabkan oleh implementasi Analog Switch Off (ASO) ini di wilayah Jabodetabek pada Q4-2022, yang mengakibatkan banyak pengiklan menahan pengeluaran pemasaran mereka, terutama pada TV FTA yang mewakili sebagian besar dari pendapatan Perseroan sekitar 58% pada tahun 2022.

 

Sementara itu EBITDA Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp3,72 triliun turun 11% YoY dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mewakili margin EBITDA sebesar 41%.

Melalui RUPST, perseroan juga telah mengantongi izin untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp5 per saham.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Cari Berita Lain Di Sini