Komisaris Utama PT Media Nusantara Citra Tbk Hary Tanoesoedibjo (kedua kanan), dari kiri : Komisaris PT Media Nusantara Citra Tbk Syafril Nasution (kiri), Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk Noersing (kedua kiri), Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk Ruby Panjaitan (kanan) saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Media Nusantara Citra Tbk (MNCN" atau "Perseroan") di Gedung iNews, Jakarta, Selasa 27/06/2023).

PT MNCN membukukan laba bersih sebesar Rp2,24 triliun yang merupakan margin laba bersih sebesar 25% sepanjang 2022. Hal ini diungkap perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Selasa

Perseroan melaporkan pendapatan di tahun 2022 tercatat sebesar Rp9,06 triliun atau turun 9% YoY. Penurunan ini terutama disebabkan oleh implementasi Analog Switch Off (ASO) ini di wilayah Jabodetabek pada Q4-2022, yang mengakibatkan banyak pengiklan menahan pengeluaran pemasaran mereka, terutama pada TV FTA yang mewakili sebagian besar dari pendapatan Perseroan sekitar 58% pada tahun 2022.

Sementara itu EBITDA Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp3,72 triliun turun 11% YoY dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mewakili margin EBITDA sebesar 41%.

Melalui RUPST, perseroan juga telah mengantongi izin untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp5 per saham.

(Aziz Indra)