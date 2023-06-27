Koki asal Qatar Hassan Al Ibrahim (tengah) bersama Ketua Komunitas Aku Cinta Masakan Indonesia (ACMI) Santhi Serad (kiri) dan Top tiga MasterChef Indonesia Musim ke sembilan Arsyan Dwianto (kanan) memasak ikan arsik khas batak toba pada saat Culinary Journey Qatar-Indonesia 2023 Year of Culture di Medan, Sumatera Utara, Senin (26/6/2023).

Kegiatan memasak tersebut bertujuan untuk saling memperkenalkan cara mengolah makanan khas daerah masing-masing dan memperdalam pemahaman antarbangsa lewat makanan.

(ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/hp) (hru)

(Fransisco Carolio/ANTARA FOTO)