Koki Asal Qatar Asik Ngulek saat Membuat Makanan Khas Batak Toba

Fransisco Carolio/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 08:24 WIB
Koki asal Qatar Hassan Al Ibrahim mengulek saat akan memasak ikan arsik khas batak toba.
Koki asal Qatar Hassan Al Ibrahim memasak ikan arsik khas batak toba.
Koki asal Qatar Hassan Al Ibrahim (tengah) bersama Ketua Komunitas Aku Cinta Masakan Indonesia (ACMI) Santhi Serad (kiri) dan Top tiga MasterChef Indonesia Musim ke sembilan Arsyan Dwianto (kanan) memasak ikan arsik khas batak toba pada saat Culinary Journey Qatar-Indonesia 2023 Year of Culture di Medan, Sumatera Utara, Senin (26/6/2023). 

 

Kegiatan memasak tersebut bertujuan untuk saling memperkenalkan cara mengolah makanan khas daerah masing-masing dan memperdalam pemahaman antarbangsa lewat makanan. 

 

(ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/hp) (hru)

(Fransisco Carolio/ANTARA FOTO)

