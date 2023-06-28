Tim MNC Peduli menyerahkan hewan kurban melalui Camat Menteng Suprayogie di Jakarta, Rabu, (18/6/2023).

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H, MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masayarakat yang membutuhkan.

Salah satunya, MNC Peduli menyalurkan hewan kurban kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jakarta Pusat. Hewan kurban diserahkan langsung kepada warga Jakarta Pusat baik secara langsung maupun instansi terkait.

MNC Peduli ingin berbagi rasa dan kebersamaan dengan para umat muslim dan masyarakat yang layak menerimanya.

(Foto: Sindo/Sutikno) (hru)

(Sutikno)