MNC Peduli Serahkan Hewan Kurban Melalui Camat Menteng

Sutikno, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 15:39 WIB
Tim MNC Peduli menyerahkan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tim MNC Peduli menyerahkan hewan kurban melalui Camat Menteng Suprayogie di Jakarta, Rabu, (18/6/2023). 

 

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H, MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masayarakat yang membutuhkan. 

 

Salah satunya, MNC Peduli menyalurkan hewan kurban kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jakarta Pusat. Hewan kurban diserahkan langsung kepada warga Jakarta Pusat baik secara langsung maupun instansi terkait. 

 

MNC Peduli ingin berbagi rasa dan kebersamaan dengan para umat muslim dan masyarakat yang layak menerimanya.

 

(Foto: Sindo/Sutikno) (hru) 

(Sutikno)

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

