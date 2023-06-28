Tim MNC Peduli serahkan hewan kurban kambing kepada Lurah Kebon Sirih (kiri) Sendi Yusuf Maulana dijalan Jaksa 8 Jakarta, Rabu, (28/6/2023). Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H, MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masayarakat yang membutuhkan.

Ketua MNC Peduli Syafril Nasution mengungkapkan, kegiatan ini sudah lama dilaksanakan sejak 2013. Melalui program ini, MNC Peduli ingin berbagi rasa dan kebersamaan dengan para umat muslim dan masyarakat yang layak menerimanya.

“setiap tahun pengumpulan hewan kurban ini terus meningkat dan pada saat pandemi kemarin pun tidak menurun hewan kurban yang kami terima dan ini menunjukan kesadaran bahwa kurban itu penting dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Indonesia.

(Foto: Sindo/Sutikno) (hru)

(Sutikno)