Bayer Head of Field Solution South East Asia & Pakistan Kukuh Ambar Waluyo (tengah) bersama Head of Communication, Public Affairs, Science and Sustainability Bayer Indonesia Laksmi Prasvita (kiri) dan Medical Expert Darrell Fernando (kanan) memberikan paparan Bayer Science for Better #JadiLebihBaik dalam menyambut Hari Keluarga Nasional di Jakarta, Selasa 27 Juni 2023.

Di tengah kompleksitas perubahan iklim, populasi, krisis pangan, dan masalah kesehatan global, Bayer menekankan pentingnya inovasi berbasis sains dan teknologi sebagai kunci dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan di berbagai bidang kehidupan.

(Dede Kurniawan) (ddk)

