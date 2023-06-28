...

Diskusi Pentingnya Inovasi Berbasis Sains dan Teknologi untuk Masyarakat Maju

Dede Kurniawan, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 14:41 WIB
pentingnya inovasi berbasis sains dan teknologi sebagai kunci dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan
pentingnya inovasi berbasis sains dan teknologi sebagai kunci dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan
pentingnya inovasi berbasis sains dan teknologi sebagai kunci dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan
A A A
Bayer Head of Field Solution South East Asia & Pakistan Kukuh Ambar Waluyo (tengah) bersama Head of Communication, Public Affairs, Science and Sustainability Bayer Indonesia Laksmi Prasvita (kiri) dan Medical Expert Darrell Fernando (kanan) memberikan paparan Bayer Science for Better #JadiLebihBaik dalam menyambut Hari Keluarga Nasional di Jakarta, Selasa 27 Juni 2023.
 
Di tengah kompleksitas perubahan iklim, populasi, krisis pangan, dan masalah kesehatan global, Bayer menekankan pentingnya inovasi berbasis sains dan teknologi sebagai kunci dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan di berbagai bidang kehidupan.
 
(Dede Kurniawan) (ddk)

(Dede Kurniawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Cari Berita Lain Di Sini