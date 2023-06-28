...

MVP Gaet Pidi Baiq, Ada Dua Novel yang Akan Difilmkan

Heru Haryono, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 07:02 WIB
MVP jalin kerja sama dengan penulis Pidi Baiq.
Produser MVP Raam Punjabi bersama penulis novel Pidi Baiq di Jakarta. MVP jalin kerja sama dengan penulis Pidi Baiq. Kerja sama ini terjalin dalam bentuk MVP memiliki hak pemanfaatan / lisensi atas penggunaan beberapa karya hak cipta novel-novel Pidi Baiq untuk diadaptasikan ke dalam karya sinematografi (Film, OTT Series, Sinetron).

 

Ciri khas seorang Pidi Baiq sering kali mengangkat cerita humor dalam kehidupan sehari-hari. Para penikmat karya-karyanya dihibur dengan cerita-cerita yang segar, menggelitik, penuh haru, dan romantisme 90’an.

 

Pidi Baiq adalah seniman yang juga penulis novel, buku, dosen, illustrator, komikus, musisi dan pencipta lagu. Namanya mulai dikenal melalui grup band The Panas Dalam. Pidi Baiq semakin dikenal para pecinta karya novel khususnya genre drama melalui film “Dilan”, serta novel Dilan: Dia adalah Dilanku, Milea: Suara dari Dilan, Ancika: Dia yang Bersamaku.

 

Pidi Baiq mengatakan ada dua novel yang akan difilmkan yaitu, ‘Hidup Ini Terlalu Banyak kamu dan Keduanya Imigran dari Surga’.

(Heru Haryono)

