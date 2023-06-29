...

MNC Peduli, MNC Vision Network dan MNC University Berbagi Hewan Kurban

Sutikno, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 13:18 WIB
Panitia kurban foto bersama sebelum melakukan pemotongan hewan sapi kurban di lapangan parkir MNC Vision Network, Jalan Panjang Kelapa Dua Raya Jakarta,  Kamis, (29/6/2023).

 

Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H, MNC Peduli, MNC Vision Network dan MNC University berbagi hewan kurban. 

 

Dan Rencananya hewan kurban yang disembelih dagingnya  akan dibagikan kepada warga masyarakat yang tinggal  disekitar gedung MNC Vision. 

 

Satu ekor sapi yang beratnya 650 kg lebih ini akan dibagikan pada warga di 3 RW di kawasan lingkungan MNC Vision.

 

(Foto: Sindo/Sutikno) (hru) 

(Sutikno)

