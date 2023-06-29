...

Danrem 061 Suryakencana Berikan Daging Kurban kepada Warga Penyintas Gempa Cianjur

Novrian Arbi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 19:32 WIB
Empat ekor sapi dan 50 ekor kambing disalurkan dan didistribusikan Korem 061 Suryakencana.
Komandan Korem 061 Suryakencana Brigjen TNI Anan Nurakhman (ketiga kiri) bersama istri (ketiga kanan) memberikan daging kurban kepada warga di wilayah dampak gempa Desa Mangunkerta, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (29/6/2023).

 

Sedikitnya empat ekor sapi dan 50 ekor kambing disalurkan dan didistribusikan Korem 061 Suryakencana sebagai bantuan kurban pada Idul Adha 1444 hijriah bagi masyarakat dari tiga desa yakni Desa Mangunkerta, Desa Gasol, dan Desa Sarampad yang termasuk dalam wilayah episentrum gempa Cianjur beberapa waktu lalu.

 

(ANTARA FOTO/Novrian Arbi/tom) (hru)

(Novrian Arbi/ANTARA FOTO)

