Perwakilan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Tommy Tjokro ( kiri) menyalurkan hewan kurban kepada pengurus Masjid Raudhatul Jannah Muhammad Munir (kanan) Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis, (29/6/2023).

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu menyalurkan 3 sapi dan 7 kambing atau berisi 675 paket daging.

Pemberian hewan kurban secara simbolis disalurkan oleh Perwakilan Partai Perindo, Tommy Tjokro tersebut diterima oleh Wakil Presiden Masjid Raudhatul Jannah Muhammad Munir.

Tommy mengatakan pemberian ini ditujukan untuk membantu masyarakat sekitar MNC Studios agar dapat merayakan hari Idul Adha dengan gembira. Dia menyebutkan bahwa proses penyembelihan hewan kurban tersebut berjalan dengan lancar.

"Alhamdulillah hari ini saya kebetulan di dampingi oleh teman teman Perindo dari Dapil 3,9 dan 10 untuk membagikan paket daging kurban ke warga sekitar kawasan MNC Studio, Kebon Jeruk," kata Perwakilan Partai Perindo, Tommy Tjokro.

(Sutikno)