...

Partai Perindo Bagikan Daging Kurban untuk Warga Kebon Jeruk

Sutikno, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 21:05 WIB
Tommy mengatakan pemberian ini ditujukan untuk membantu masyarakat sekitar MNC Studios.
Tommy mengatakan pemberian ini ditujukan untuk membantu masyarakat sekitar MNC Studios.
Tommy mengatakan pemberian ini ditujukan untuk membantu masyarakat sekitar MNC Studios.
A A A

Perwakilan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Tommy Tjokro  ( kiri) menyalurkan hewan kurban kepada pengurus  Masjid Raudhatul Jannah Muhammad Munir (kanan)  Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis, (29/6/2023). 

 

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu menyalurkan 3 sapi dan 7 kambing atau berisi 675 paket daging. 

 

Pemberian hewan kurban secara simbolis disalurkan oleh Perwakilan Partai Perindo, Tommy Tjokro tersebut diterima oleh Wakil Presiden Masjid Raudhatul Jannah Muhammad Munir. 

 

Tommy mengatakan pemberian ini ditujukan untuk membantu masyarakat sekitar MNC Studios agar dapat merayakan hari Idul Adha dengan gembira. Dia menyebutkan bahwa proses penyembelihan hewan kurban tersebut berjalan dengan lancar. 

 

"Alhamdulillah hari ini saya kebetulan di dampingi oleh teman teman Perindo dari Dapil 3,9 dan 10 untuk membagikan paket daging kurban ke warga sekitar kawasan MNC Studio, Kebon Jeruk," kata Perwakilan Partai Perindo, Tommy Tjokro.

(Sutikno)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bonatua Ambil Salinan Ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta

Bonatua Ambil Salinan Ijazah Jokowi di KPU DKI Jakarta

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Negara Dirugikan Rp285,98 Triliun

Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Negara Dirugikan Rp285,98 Triliun

Empat Eks Pihak Swasta Dituntut Empat Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Gula

Empat Eks Pihak Swasta Dituntut Empat Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Gula

Nicholas Saputra Ajak Masyarakat Hidup Sehat di Talkshow A Day of Purity

Nicholas Saputra Ajak Masyarakat Hidup Sehat di Talkshow A Day of Purity

ASPELUSI Dideklarasikan di IISF 2025: Perkuat Peran Swasta dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

ASPELUSI Dideklarasikan di IISF 2025: Perkuat Peran Swasta dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Cari Berita Lain Di Sini