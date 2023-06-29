Menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H, Sahabat Ganjar berbagi kebahagiaan dengan melakukan pemotongan hewan kurban di halaman Posko Pemenangan DPP Sahabat Ganjar, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, (29/6/2023).

Sahabat Ganjar, memotong dua ekor sapi dan tiga ekor kambing. Salah satu sapi kurban berjenis limosin. Sahabat Ganjar akan membagikan ratusan paket daging kurban untuk warga yang membutuhkan di 6 kota, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Kota Depok.

Proses pemotongan daging yang akan dibagikan kepada warga sekitar, di lakukan oleh pemotongan profesional dan dibantu Relawan Sahabat Ganjar, untuk mempaketkan daging sapi dan kambing.

Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib Shodiq, mengatakan bahwa acara berkurban ini menjadi salah satu ketaatan kepada Allah sekaligus berbagi kasih kepada sesama.

Gus Nahib juga menambahkan bahwa melalui acara ini menjadi harapan baru untuk relawan Sahabat Ganjar di seluruh Indonesia diberikan kesehatan, kesuksesan, berkah, serta semangat dalam mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia.

Dalam suasana Hari Raya Idul Adha yang penuh dengan keberkahan dan sukacita, Sahabat Ganjar melanjutkan komitmennya dalam aksi sosial di masyarakat dan memperkuat ikatan antara sesama insan manusia. Semoga semangat berbagi yang ditunjukkan oleh Sahabat Ganjar menjadi inspirasi bagi banyak orang dan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

(MPI)