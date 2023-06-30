Rombongan National Student Committee of the Democartic Party of Korea (Minjudang) atau Pemuda Partai Demokratik Korea, yang dipimpin oleh So-Young selaku Ketua Delegasi melakukan kunjungan ke Jakarta.

Kegiatan dari organisasi sayap pemuda asal Korea Selatan ini juga dijembatani oleh Indonesia Youth Diplomacy (IYD). Dalam kunjungannya, Minjudang telah bertemu organisasi sayap pemuda partai di Indonesia seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Banteng Muda Indonesia (BMI) untuk membahas signifikansi dan peran pemuda yang dapat dilakukan di Korea Selatan dan Indonesia.

Selain itu, rombongan Minjudang bertemu dengan Angela Tanoesoedibjo Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif.

Angela berharap dengan kehadiran dan pertemuan dengan rekan-rekan muda dari Minjudang dapat menjadi motor penggerak Korea Selatan dan Indonesia, terkhusus dalam sektor Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hal senada turut disampaikan Michael Sianipar selaku Ketua Indonesia Youth Diplomacy (IYD) serta pihak yang menjembatani kegiatan Minjudang selama di Indonesia.

Michael yang merupakan Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Partai Perindo itu meyakini hubungan Korea Selatan dan Indonesia harus terus terjaga.

"Sudah 50 tahun hubungan bilateral Korea Selatan dan Indonesia terjalin dan itu bukan waktu yang sebentar. Apalagi saat ini Indonesia diamanahkan menjadi tuan rumah ASEAN dan Ketua Mexico, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia

(MIKTA). Hal itu membuktikan hubungan Korea Selatan dan Indonesia memang sudah kokoh," ujar Michael yang juga merupakan Ketua Harian DPP Pemuda Perindo ini, Rabu (28/6/2023).

"Tidak bisa dipungkiri Minjudang merupakan partai terbesar di Korea Selatan. Sebesar 56% parlemen Korea Selatan saat ini diisi oleh partai tersebut dan perjalinan kerja sama ini perlu dimaksimalkan oleh Indonesia," pungkas Michael.

Adapun, pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra.

Pasca bertemu dengan Angela, Minjudang melanjutkan kunjungan ke DPR RI. Pertemuan di Gedung Parlemen disambut langsung oleh Putri Komarudin selaku anggota Komisi XI dan anggota Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI).

“Pertemuan Minjudang ke DPR RI juga menjadi harapan bagi KPPI untuk dapat bertukar gagasan dan pengalaman terkait mendorong pemuda dalam perlemen karena saat ini keterlibatan pemuda di parlemen Indonesia baru mencapai 12,5% (72 anggota) dari target 35% yang ditetapkan Inter-Parliamentary Union (IPU),” ujar Putri Komarudin.