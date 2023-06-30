...

Anies dan Ganjar Bertemu di Mekah, Ustadz Yusuf Mansyur: Keduanya Akur

MPI, Jurnalis · Jum'at 30 Juni 2023 13:15 WIB
Anies Baswedan dan Ganjar bertemu di Mekah.
Anies Baswedan dan Ganjar bertemu di Mekah.
Anies Baswedan dan Ganjar bertemu di Mekah.
A A A

Pertemuan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di jamuan makan siang undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Mekah, Kamis (29/6/2023), membawa momen kesejukan, ujar ustadz Yusuf Mansur.

 

"Yang jelas saya senang, pertemuan ini begitu damai, kontestasi cinta, saling beradu narasi, gagasan, visi misi ke depannya," ujar ustadz Yusuf Mansur saat ditemui di Makkah, Kamis.

 

Ia mengatakan bahwa dirinya memenuhi undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan bertemu dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dalam undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud juga ada Puan Maharani, Prof Nasaruddin Umar, Suharso Monoarfa, Abdul Halim, maupun Ninik Rahayu.

 

"Saat momen jamuan makan siang, saya duduk ditengah-tengah Mas Anies dan Mas Ganjar. Kami bercerita mengenai lempar jumroh, pembicaraannya bukan politik," kata dia.

 

Ia mengatakan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak menunjukkan muka cemberut dan mereka menunjukkan keakuran. Ia mengatakan pesan yang disampaikan dari haji ini adalah Rahmatan lil 'Alamin (Rahmat bagi seluruh alam).

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Cari Berita Lain Di Sini