Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata, ASDP Tambah Kapal Penyebrangan dari Aceh-Sabang

Irwansyah Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 30 Juni 2023 13:47 WIB
Penumpang berjalan keluar dari kapal Aceh Hebat 2 setibanya di pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh
ASDP menambah trip pelayaran dari tiga menjadi empat trip per hari bagi rute penyeberangan pelabuhan Ulee Lheue ke Balohan, Sabang
Penumpang berjalan keluar dari kapal Aceh Hebat 2 setibanya di pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, Aceh, Jumat 30 Juni 2023. 
 
Dinas Perhubungan bersama PT ASDP (persero) menambah trip pelayaran dari tiga menjadi empat trip per hari bagi rute penyeberangan pelabuhan Ulee Lheue ke Balohan, Sabang dan sebaliknya akibat meningkatnya kendaraan serta penumpang yang didominasi wisatawan domestik pada libur Idul Adha 1444 Hijriah. 
 
(ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

(Irwansyah Putra/ANTARA FOTO)

