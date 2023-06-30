...

Santri Ponpes Laskar Langit Manfaatkan Daun Pohon Jati untuk Bungkus Daging Kurban

Adeng Bustomi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 30 Juni 2023 13:55 WIB
Sejumlah santri membungkus daging kurban dengan daun kayu jati
Sejumlah santri membungkus daging kurban dengan daun kayu jati
Sejumlah santri membungkus daging kurban dengan daun kayu jati
Sejumlah santri membungkus daging kurban dengan daun kayu jati di Pondok Pesantren Laskar Langit, Desa Margaluyu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat 30 Juni 2023. 
 
Ponpes tersebut sejak tahun 2013 telah membuat kebijakan mengemas daging kurban menggunakan daun jati dan tali bambu untuk mendukung program pemerintah peduli terhadap lingkungan serta menghindari penggunaan kantong plastik. 
 
(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi) (ddk)

(Adeng Bustomi/ANTARA FOTO)

