Gempa bumi berkekuatan 6.6 Magnitudo yang mengguncang wilayah Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan sekitarnya menyebabkan kerusakan rumah warga sehingga mengharuskan sebagian masyarakat terdampak harus mengungsi.

Atas hal tersebut, BRI bergerak cepat memberikan bantuan tanggap darurat peduli bencana gempa di wilayah Bantul, Yogyakarta dengan memberikan bantuan berupa pembagian paket makanan cepat saji, sembako dan material semen kepada warga terdampak.

Penyaluran bantuan diberikan di beberapa wilayah antara lain warga Desa Waringinkurung Kecamatan Semanu, Gunubg Kidul yang merupakan daerah paling terkena dampak terbesar dari gempa tersebut.

Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILian (Pekerja BRI) juga saling bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan masyarakat yang terdampak lebih parah.

BRI akan terus bersinergi dengan Pemerintah setempat maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya untuk bahu membahu membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak gempa tersebut.

