Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI yang juga Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertemu dengan Ganjar Pranowo.

Pertemuan tersebut saat Sandiaga Uno baru saja tiba di ruang tunggu King Abdulaziz International Airport (KAIA), Jeddah, Arab Saudi usai melaksanakan ibadah Haji.

Sandiaga Uno di ruang tunggu bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah yang juga Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Pertemuan tersebut terjadi pada Sabtu (1/7/2023) sekitar Pukul 02.37 waktu setempat.

Ganjar sudah lebih dulu di ruang tunggu keberangkatan pesawat untuk kembali pulang ke Tanah Air.

Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo menggunakan satu pesawat yang sama untuk kembali ke Indonesia.

"Aku tungguin datangnya," ujar Ganjar saat Sandiaga Uno tiba di ruang tunggu dan langsung menyalami Ganjar Pranowo.

Sembari tersenyum penuh syukur karena sudah menunaikan ibadah haji, Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo tampak memberi salam cipika-cipiki. Sandiaga Uno kemudian memperkenalkan salah satu pejabat di Arab Saudi kepada Ganjar Pranowo.

"Mr Osama, this is the one I mentioned to you, Insya Allah the next President," ujar Sandiaga Uno.

"Dari Kementerian (Arab Saudi)," lanjut Sandiaga Uno memperkenalkan seorang pejabat yang mengenakan jubah tradisional yang biasa disebut Bisht.

Sandiaga Uno tampak mengenakan baju koko berwarna hijau muda sedangkan Ganjar Pranowo mengenakan baju koko berwarna putih.

Setelah mengenalkan salah satu pejabat Arab Saudi tersebut, istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno kemudian turut bersalaman dengan Ganjar Pranowo dan keluarga.

"You have to visit (Indonesia), it is so beautiful," kata Sandiaga Uno.

"Insya Allah," jawab pejabat di Kementerian Arab Saudi tersebut.

Setelah itu, Sandiaga Uno bersama Ganjar Pranowo dan juga pejabat di Kementerian Arab Saudi tampak berbincang sembari berdiri dan menunggu dipanggil untuk keberangkatan pesawat kembali ke Tanah Air.

Sebelum take off menuju ke pesawat, Sandiaga Uno juga sempat berfoto dengan petugas Bandara King Abdulaziz didampingi pejabat Kementerian Kerajaan Arab Saudi.

Pertemuan Ganjar dan Sandi hari ini berlangsung jam 2.37 waktu setempat di ruang tunggu Bandara KAIA Jeddah. Kebetulan keduanya satu pesawat untuk kembali ke Indonesia setelah melaksanakan Ibadah Haji.

(Dokumentasi Sandiaga Uno)