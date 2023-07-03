Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas kontingen Jawa Tengah ke Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VII Jabar, di kompleks Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (2/7/2023). Sebanyak 1.410 pegiat olahraga dari Jateng akan berpartisipasi pada ajang yang digelar di Jawa Barat itu.

Pelepasan dilakukan di kompleks Stadion Jatidiri, Semarang. Pemberangkatan dilakukan secara bertahap sejak 30 Juni hingga 7 Juli 2023, mendatang. Pemprov Jateng memfasilitasi para pegiat olahraga itu dengan transportasi darat.

Ganjar mengapresiasi semangat para pegiat olahraga yang bernaung dalam Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Jawa Tengah. Apalagi banyak di antara mereka yang tak lagi muda.

“Ini mereka para senior-senior ya, yang saya suka selalu olahraga. Kedua, ternyata mereka senang berolahraga dan sekarang mau lomba di Fornas di Jawa Barat kita doakan mereka juara,” ucapnya.

Terlepas dari itu, Ganjar berharap mereka ikut serta dalam kompetisi itu dengan bahagia. Menurutnya, yang paling utama adalah kebahagiaan dan kesehatan.

“Buatlah (kompetisi) itu menjadi sesuatu yang menggembirakan, kalau kemudian kita dapat sehatnya itu yang kita cari, kalau dapat medali itu bonus. Tapi intinya buat saya adalah sehat dulu,” katanya.

Melihat kontingen Fornas dari Jateng ini, Ganjar merasa tertantang. Sebab, meski sudah lanjut usia, kata Ganjar, mereka masih bersemangat. Apalagi, olahraga menjadi cara untuk mencegah bermacam penyakit, misalnya Alzheimer.

“Investasi terbaik dalam hidup adalah olahraga. Jadi, bukan karena ada BPJS, atau asuransi kesehatan, tapi karena olahraga,” tegasnya.

Dikutip dari situs Kemenko PMK, Fornas VII 2023 akan diikuti kontingen dari 38 Provinsi seluruh Indonesia, dengan peserta/pegiat melibatkan masyarakat dari seluruh lapisan dan usia, termasuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, dewasa, kaum profesional, hingga kaum lanjut usia.

Fornas VII 2023 akan digelar di 37 venue pertandingan dan eksibisi. Kompetisi ini akan menampilkan dan mempertandingkan berbagai jenis olahraga masyarakat dari 85 Induk Organisasi Olahraga Masyarakat anggota KORMI.

Antara lain, senam kebugaran, yoga, tai chi, olahraga pernapasan, barongsai, berbagai olahraga tradisonal, sepeda BMX maupun sepeda tua dan bahkan push bike bagi anak-anak usia 5 - 7 tahun.

Kemudian, skate board, street soccer, e-sport, airsoftgun, panahan tradisional, layang-layang, lari trail dan orienteering, off road, pencak silat, karate, taekwondo, binaraga, panco, ketapel, dance sport dan berbagai olahraga masyarakat lainnya dari tiga klaster komisi olahraga di KORMI yaitu Olahraga Kesehatan dan Kebugaran (OKK), Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya (OTKB) dan olahraga petualangan dan tantangan.

Selain itu, Fornas VII 2023 akan menghadirkan event seru lainnya dalam rangkaian Fornas VII 2023 yaitu, sport expo and sports fashion, Festival Pencak Silat Tradisi, seminar olahraga, games, eksibisi, bazar, “Bedas Ekspo” bagi para UMKM, konvoi, dan konser musik.

