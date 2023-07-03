Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menpora Dito Ariotedjo (kedua kiri), Menkeu Sri Mulyani (kiri), dan Ketua Umum (Ketum) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun (kiri) bersiap untuk foto bersama dengan atlet dan ofisial saat acara penyerahan bonus kepada kontingen ASEAN Para Games di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Pemerintah memberikan bonus sebesar Rp320,5 miliar kepada atlet peraih medali dan pelatih Indonesia yang berlaga di ASEAN Para Games 2023 atas prestasi mereka yang sukses menjadi juara umum ketiga kali secara berturut-turut.

(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz). (hru)

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)