...

ASEAN Para Games Juara Umum, Jokowi Berikan Bonus Rp320,5 Miliar

Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 13:48 WIB
Pemerintah memberikan bonus sebesar Rp320,5 miliar kepada atlet ASEAN Para Games.
Pemerintah memberikan bonus sebesar Rp320,5 miliar kepada atlet ASEAN Para Games.
Pemerintah memberikan bonus sebesar Rp320,5 miliar kepada atlet ASEAN Para Games.
A A A

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menpora Dito Ariotedjo (kedua kiri), Menkeu Sri Mulyani (kiri), dan Ketua Umum (Ketum) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun (kiri) bersiap untuk foto bersama dengan atlet dan ofisial saat acara penyerahan bonus kepada kontingen ASEAN Para Games di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/7/2023).

 

Pemerintah memberikan bonus sebesar Rp320,5 miliar kepada atlet peraih medali dan pelatih Indonesia yang berlaga di ASEAN Para Games 2023 atas prestasi mereka yang sukses menjadi juara umum ketiga kali secara berturut-turut. 

 

(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz). (hru)

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Keluarga Arya Daru Desak Bareskrim Ambil Alih dan Gelar Perkara Khusus

Keluarga Arya Daru Desak Bareskrim Ambil Alih dan Gelar Perkara Khusus

Roy Suryo dan Tim Hukum Desak Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Roy Suryo dan Tim Hukum Desak Kemendikdasmen Cabut SK Penyetaraan Ijazah Gibran

Pramono Anung Sambangi KPK untuk Konsultasi Soal Pemberantasan Korupsi

Pramono Anung Sambangi KPK untuk Konsultasi Soal Pemberantasan Korupsi

Sidang Lanjutan Kasus TPPU, Nikita Mirzani Sampaikan Nota Pembelaan di PN Jaksel

Sidang Lanjutan Kasus TPPU, Nikita Mirzani Sampaikan Nota Pembelaan di PN Jaksel

Disdukcapil DKI Gelar Jemput Bola Perekaman e-KTP bagi Pelajar SMKN 32 Jakarta

Disdukcapil DKI Gelar Jemput Bola Perekaman e-KTP bagi Pelajar SMKN 32 Jakarta

Edukasi Perempuan Pahami Perbedaan Weight Loss dan Fat Loss di Masa Menopause

Edukasi Perempuan Pahami Perbedaan Weight Loss dan Fat Loss di Masa Menopause

Cari Berita Lain Di Sini