Citilink Buka Penerbangan Perdana Rute Bali-Papua Nugini

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 10:41 WIB
Sejumlah awak kabin maskapai penerbangan Citilink menuju ke pesawat.
Pesawat udara Airbus A320 yang dioperasikan maskapai penerbangan Citilink.
Pesawat udara Airbus A320 yang dioperasikan maskapai penerbangan Citilink bersiap mengangkut penumpang penerbangan perdana rute Bali-Papua Nugini di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Minggu (2/7/2023). 

 

Penerbangan reguler dari Bali menuju Bandara Internasional Jacksons, Port Moresby, Papua Nugini, tersebut menjadi penerbangan langsung perdana yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Indonesia. 

 

(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/YU) (hru)

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

