Pesawat udara Airbus A320 yang dioperasikan maskapai penerbangan Citilink bersiap mengangkut penumpang penerbangan perdana rute Bali-Papua Nugini di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Minggu (2/7/2023).

Penerbangan reguler dari Bali menuju Bandara Internasional Jacksons, Port Moresby, Papua Nugini, tersebut menjadi penerbangan langsung perdana yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Indonesia.

