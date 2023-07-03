...

Harga Biji Kopi Naik, Pengusaha Kedai Kopi Terpaksa Naikkan Harga

Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 15:26 WIB
Seorang barista menunjukkan biji kopi yang telah disangrai.
Seorang barista menunjukkan biji kopi yang telah disangrai.
Seorang barista menunjukkan biji kopi yang telah disangrai di kedai kopi Klojen Djaja, Malang, Jawa Timur, Senin (3/7/2023). Menurunnya produksi kopi di beberapa daerah yang diiringi naiknya harga biji kopi hijau (green bean) dari kisaran Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram dalam dua bulan terakhir membuat pengusaha kedai kopi setempat berupaya menutupi pembengkakan biaya bahan baku dengan menaikkan harga kopi seduh rata-rata Rp3.000 hingga Rp4.000 per gelas. 

 

(ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/nz) (hru)

(Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO)

