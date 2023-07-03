Drummer Govinda Ritchie Ismail yang biasa dikenal Jeje saat tampil bersama Govinda di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (3/7/2023 Jeje menjadi incaran emak-emak untuk dimintain foto bareng saat tampil bersama Band Govinda. Bahkan para ibu-ibu rela menunggu disampingnya hingga selesai tampil.



Ritchie Ismail yang biasa dikenal Jeje adalah suami dari Syahnaz Sadiqah, adik Raffi Ahmad. Nama Jeje kian tersorot karena kasus perselingkuhan istrinya dengan Rendy Kjaernett.



(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)