Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertolak ke Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (6/7/2023). Bersama istri, Siti Atikoh, Ganjar ke Banyuasin untuk menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 yang digelar di kabupaten itu.

Ganjar tiba di Banyuasin sekira pukul 11.00 WIB. Ia langsung disambut oleh Bupati Banyuasin, Askolani dan dijamu di rumah dinasnya.

"Selamat datang di Banyuasin pak Ganjar. Perkenalkan ini keluarga saya, ini istri dan anak-anak saya. Pengen foto sama bapak," kata Askolani menyambut kedatangan Ganjar dan istri.

Ganjar pun diajak masuk ke rumah dinasnya dan dijamu makan bersama. Menu khas Palembang yakni empek-empek disajikan oleh Askolani untik Ganjar.

Ganjar bersama Askolani dan beberapa tamu undangan kemudian makan bersama. Mereka asyik ngobrol membahas banyak persoalan.

Ada momen menarik ketika Askolani mengingatkan beberapa istri pejabat di lingkungan kerjanya. Saat itu, ibu-ibu sedang asyik minta foto ke Ganjar. Askolani mengatakan bahwa mereka harus foto dengan istri Ganjar, Siti Atikoh.

"Ayo foto dengan ibu. Ini calon ibu negara," kata Askolani disambut senyum Atikoh.

Sekadar diketahui, BKKBN menggelar acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 di Banyuasin. Acara dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin.

Sejumlah kepala daerah diundang dalam acara itu, salah satunya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar diundang khusus karena mendapat penghargaan Satya Lencana Wira Karya. Tanda kehormatan dari Presiden yang diberikan secara khusus pada kepala daerah yang peduli pada persoalan kependudukan dan keluarga berencana.

(MPI)