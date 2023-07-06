...

MNC Peduli Gelar Talkshow Pencegahan Stunting Menuju Generasi Emas

MPI, Jurnalis · Kamis 06 Juli 2023 16:02 WIB
Talkshow ini diisi langsung oleh Jessica Tanoesoedibjo selaku ketua MNC Peduli.
MNC Peduli bersama dengan Park Hyatt Jakarta menyelenggarakan CSR Talkshow Bertema, “ Pencegahan Stunting Menuju Generasi Indonesia Emas 2045”, Kamis (6/7/2023).Talkshow ini diisi langsung oleh Jessica Tanoesoedibjo selaku ketua MNC Peduli serta turut mengundang narasumber Plt Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Lovely Daisy dan Plt Kepala Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta, drg. Ani Ruspitawati.

 

Melalui acara Talkshow ini MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta berharap bisa memberikan kepada semua peserta dan undangan untuk mendapatkan wawasan berharga tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kondisi kehidupan masyarakat guna menghadapi masalah stunting, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah.

 

(Foto: Rievta/MPI) (hru)

(MPI)

