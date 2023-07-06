...

Konsolidasi Koalisi Partai Pendukung Ganjar Pranowo di Menteng

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 06 Juli 2023 16:11 WIB
Rapat yang diikuti oleh partai pendukung bertujuan mengkonsolidasikan pemenangan Ganjar.
Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kiri) berbicara dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Syafril Nasution (tengah) dan jurnalis sekaligus politisi Partai Perindo Prabu Revolusi (kanan) usai rapat konsolidasi di Menteng, Jakarta, Kamis (6/7/2023).

 

Rapat yang diikuti oleh jajaran pengurus PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura tersebut bertujuan mengkonsolidasikan pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres sekaligus menyepakati kerja sama di level Pemilu Legislatif 2024.

 

(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom) (hru)

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

