Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kiri) berbicara dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Syafril Nasution (tengah) dan jurnalis sekaligus politisi Partai Perindo Prabu Revolusi (kanan) usai rapat konsolidasi di Menteng, Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Rapat yang diikuti oleh jajaran pengurus PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura tersebut bertujuan mengkonsolidasikan pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres sekaligus menyepakati kerja sama di level Pemilu Legislatif 2024.

(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom) (hru)

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)