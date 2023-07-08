Pertandingan seru terjadi dalam lanjutan Liga Futsal Profesional 2023 ketika Black Steel FC menghadapi IPC Pelindo. Pertandingan yang berlangsung di GOR POPKI, Cibubur Jakarta pada Sabtu (8/7/2023) tersebut berakhir dengan kemenangan telak Black Steel dengan skor 6-0.

Pada menit ke-4 pertandingan, Black Steel FC berhasil membuka keunggulan melalui gol yang dicetak oleh Soumilena. Bola yang tidak mampu dihalau oleh kiper IPC Pelindo, Azfar Burhan, membuat Black Steel FC meraih gol pembuka dengan percikan semangat yang tinggi.

Black Steel FC terus mendominasi permainan dan menekan IPC Pelindo sepanjang pertandingan. Di menit ke-10, mereka secara agresif menyerang tim lawan dengan tujuan untuk menggandakan keunggulan mereka.

Meskipun IPC Pelindo mencoba mengandalkan serangan balik untuk merepotkan pertahanan Black Steel, mereka tetap tertekan oleh dominasi permainan lawan. Usaha mereka untuk mencetak gol pun terus digagalkan oleh pertahanan yang solid dari Black Steel.

Black Steel kembali memperlebar keunggulan mereka pada menit ke-13 melalui gol yang dicetak oleh Diego Rodrigo Fonseca. Pemain tersebut menunjukkan kualitasnya dalam pertandingan ini dengan mencetak dua gol.

Babak kedua dimulai, dan Black Steel tidak mengendurkan serangan mereka. Pada menit ke-3 babak kedua, Soumilena berhasil mencetak gol keduanya ke gawang IPC Pelindo, memperlebar keunggulan timnya.

Muhammad Najib juga turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-7 babak kedua setelah berhasil mencetak gol melalui umpan dari rekan setimnya. Gol tersebut membuat Black Steel memimpin dengan skor 5-0.

Soumilena tidak puas dengan dua golnya dan pada menit ke-8 babak kedua, ia mencetak gol ketiganya ke gawang IPC Pelindo. Penampilan yang mengesankan dari Soumilena menjadikannya salah satu pemain kunci dalam kemenangan telak Black Steel.

IPC Pelindo sebenarnya memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol, tetapi mereka tidak berhasil memanfaatkannya hingga pertandingan berakhir pada menit ke-15. Skor akhir tetap bertahan dengan keunggulan 6-0 untuk Black Steel.

(MPI)