Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto nikmati malam minggu dengan menonton Konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu malam (8/7/2023).

Kali ini, Prabowo nonton konser ditemani oleh wartawan senior Najwa Shihab yang juga turut menikmati konser dan duduk tepat berada di samping Prabowo.

Prabowo yang hadir mengenakan kemeja biru dongker itu pun disambut dan disapa langsung oleh sang empunya konser, yakni Ari Lasso.

“Tentu saja Pak Prabowo Subianto, mohon izin Pak berdiri Pak, di sapa semua teman-teman Ari Lasso. Sekarang yang paling meriah untuk Pak Prabowo Subianto, selamat datang Pak," sambut dan sapa Ari Lasso seraya dimeriahi oleh gemuruh tepuk tangan penonton konser untuk Prabowo.

Prabowo pun menyambut sapaan dan sambutan Ari Lasso dengan berdiri seraya melambaikan tangan kepada seluruh penonton konser yang memenuhi Tennis Indoor Senayan.

(MPI)