...

Malam Minggu, Prabowo Nonton Konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso

MPI, Jurnalis · Minggu 09 Juli 2023 12:31 WIB
Prabowo menyapa para penonton konser Ari Lasso.
Prabowo menyapa para penonton konser Ari Lasso.
Prabowo menyapa para penonton konser Ari Lasso.
Prabowo bersama Ari Lasso.
A A A

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto nikmati malam minggu dengan menonton Konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu malam (8/7/2023).

 

Kali ini, Prabowo nonton konser ditemani oleh wartawan senior Najwa Shihab yang juga turut menikmati konser dan duduk tepat berada di samping Prabowo.

 

Prabowo yang hadir mengenakan kemeja biru dongker itu pun disambut dan disapa langsung oleh sang empunya konser, yakni Ari Lasso. 

 

“Tentu saja Pak Prabowo Subianto, mohon izin Pak berdiri Pak, di sapa semua teman-teman Ari Lasso. Sekarang yang paling meriah untuk Pak Prabowo Subianto, selamat datang Pak," sambut dan sapa Ari Lasso seraya dimeriahi oleh gemuruh tepuk tangan penonton konser untuk Prabowo.

 

Prabowo pun menyambut sapaan dan sambutan Ari Lasso dengan berdiri seraya melambaikan tangan kepada seluruh penonton konser yang memenuhi Tennis Indoor Senayan.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Industri untuk Majukan Ekosistem Media Digital

Peringati Hari Santri Nasional, Santri Al-Hidayah Cinere Laksanakan Doa Bersama dan Pawai Meriah

Peringati Hari Santri Nasional, Santri Al-Hidayah Cinere Laksanakan Doa Bersama dan Pawai Meriah

Konferensi Pers Festival Musikal Indonesia: Ajang Kreativitas Seniman Teater Musikal Tanah Air

Konferensi Pers Festival Musikal Indonesia: Ajang Kreativitas Seniman Teater Musikal Tanah Air

Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Sebut Transaksi Jual Beli: Menang Telak 12-0!

Saksi CMNP Kembali Jawab Tak Tahu, Hotman Paris Sebut Transaksi Jual Beli: Menang Telak 12-0!

Diplomasi Berkelanjutan: Tanggung Jawab Global di Masa Depan yang Tak Pasti

Diplomasi Berkelanjutan: Tanggung Jawab Global di Masa Depan yang Tak Pasti

Kurikulum Berbasis Industri Bantu Lulusan Kampus Tembus Dunia Kerja

Kurikulum Berbasis Industri Bantu Lulusan Kampus Tembus Dunia Kerja

Aksi Pesenam Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Aksi Pesenam Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Gubernur DKI Jakarta Resmikan Bunda Clinic MRT Dukuh Atas untuk Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Gubernur DKI Jakarta Resmikan Bunda Clinic MRT Dukuh Atas untuk Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Cari Berita Lain Di Sini