Dua atlet binaraga profesional Indonesia, Chris Putra dan Fareza Febri hadir sebagai bintang tamu dalam Kompetisi Fitness dan Bodybuilding Internasional yang diselenggarakan di Hall Basketball Senayan Jakarta, Minggu (9/7/2023).

Chris Putra menyebutkan tujuan utama diadakannya kompetisi ini untuk mencetak 1.000 atlet lebih untuk bisa menuju ke kejuaraan internasional.

“Tak main-main. keseriusan kejuaraan Evolene Indonesia Championship 2023 ini ditunjukan dengan menggandeng langsung federasi terbesar di dunia yaitu NPC IFBB Pro League yang berpusat di Amerika, dan ini baru pertama kali diadakan di Indonesia,” ujar Chris.

Tak sampai disitu saja. Keseriusan juga ditunjukan dengan hadiah total hampir Rp 1 Miliar. Selain mendapatkan uang tunai, para juara pun nantinya akan diberikan kontrak khusus dari peyelenggara. Mereka akan disiapkan untuk menjadi atlet internsional sekaligus disiapkan untuk menjadi influencer.

Fareza Febri berpesan kepada seluruh atlet binaraga Indonesia, agar mempunyai paket komplit, “Bukan hanya badan saja yang bagus, tapi harus bisa berkomunikasi dengan baik” ujarnya.

Reza juga ingin mematahkan anggapan bahwa binaraga bukan hanya memiliki otot saja, tapi harus diimbangi dengan kecerdasan.

(Foto: Rievta/MPI) (hru)

