Aksi Bersih-Bersih Pantai Sukaraja Bandar Lampung yang Disebut Terkotor Nomor Dua di Indonesia

Ardiansyah/ Antara Foto, Jurnalis · Senin 10 Juli 2023 12:08 WIB
Pegiat lingkungan mengumpulkan sampah yang mengotori kawasan Pantai Sukaraja.
Pegiat lingkungan mengumpulkan sampah yang mengotori kawasan Pantai Sukaraja.
Sejumlah pegiat lingkungan bersama relawan mengumpulkan sampah yang mengotori kawasan Pantai Sukaraja, Bandar Lampung, Lampung, Senin (10/7/2023). 

 

Aksi bersih-bersih pantai yang dipelopori sejumlah organisasi lingkungan, Pemerintah Kota Bandar Lampung, TNI-Polri, beserta pelajar dan mahasiswa itu bertujuan untuk mengurangi tumpukan sampah yang sebagian besar adalah sampah rumah tangga dan mencemari kawasan tersebut. 

 

Pantai ini juga disebut, pantai terkotor nomor dua di Indonesia

 

(ANTARA FOTO/Ardiansyah/tom) (hru)

(Ardiansyah/ Antara Foto)

