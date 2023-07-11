Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr TGB HM Zainul Majdi memberikan arahan dalam rapat konsolidasi Calon Legislatif Partai Perindo Se Sumatera Selatan Diselenggarakan DPW Partai Perindo Sumsel di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (11/7/2023).

Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kerja sama antara caleg DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota. Melalui konsolidasi ini, Perindo berharap dapat mengoptimalkan potensi dan kesempatan dalam meraih suara yang signifikan di pemilu mendatang,” ungkapnya.

Rakorwil Perindo di Palembang ini menjadi momen penting bagi partai dalam menggalang kekuatan dan meningkatkan persatuan di kalangan kader.

(Foto: Harry Dwi Permana/iNews Palembang) (hru)

(MPI)