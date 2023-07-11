Potret cantik Novia Bachmid usai interview di iNews Tower, Jakarta, Senin (10/7/2023). Novia Bachmid, baru saja merilis single terbarunya bertajuk ‘Bahasa Cinta’ pada 5 Mei 2023 lalu di bawah naungan label musik HITS Records.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tersebut menulis sendiri lirik lagu ‘Bahasa Cinta’ dibantu oleh Pay Burman dan Dewiq.

Lagu dengan melodi sendu namun tetap powerful ini menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam kepada seseorang yang berhasil membuatnya kembali ‘hidup’. Perasaan cinta tersebut didapat olehnya melalui sebuah bahasa cinta yang diberikan oleh sang kekasih.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)