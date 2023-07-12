Warga dan kerabat mengangkat peti berisi jenazah Ayub Yakin Zaman (73) jamaah Kloter 10 Debarkasi Makassar asal Halmahera Barat Maluku Utara yang wafat dalam perjalanan pulang setibanya di Pelabuhan Dufa-Dufa, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (12/7/2023).

Jamaah haji tersebut sempat mendapatkan perawatan medis dan meninggal dunia pada pukul 18.14 WIB akibat hipertensi dan anemia sebelum mendarat di Bandara Internasional Kualanamu Medan menggunakan pernerbangan Garuda Indonesia Airways GIA-1210 tujuan Makassar dan diserahterimakan kepada pihak keluarganya di Desa Gam Ici Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara.

