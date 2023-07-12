Prajurit Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) mengikuti pembukaan TMMD Sengkuyung tahap II 2023 di Desa Jurang, Gebog, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (12/7/2023).

Program TMMD meliputi pekerjaan fisik dan non fisik seperti pembangunan jalan penghubung desa, penyuluhan pertanian, penyuluhan radikalisme dan terorisme hingga penyuluhan narkoba yang dilaksanakan 12 Juli hingga 20 Agustus 2023 itu untuk membantu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya kemanunggalan TNI bersama rakyat.

