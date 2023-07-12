...

LRT Jabodebek Mulai Lakukan Uji Coba Terbatas Hari Ini

Aprillio Akbar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 12 Juli 2023 16:39 WIB
Kementerian Perhubungan mulai melakukan uji coba terbatas LRT Jabodebek.
Kereta api ringan atau Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek melintas saat uji coba terbatas di jalur LRT Dukuh Atas-Cawang, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

 

Kementerian Perhubungan mulai melakukan uji coba terbatas LRT Jabodebek yang terbagi dalam dua tahapan operasional, yakni tahap pertama berlangsung mulai 12 Juli sampai 26 Juli 2023 dengan penumpang undangan berasal dari unsur kementerian/lembaga, jurnalis/media, dan komunitas sedangkan untuk tahap kedua akan dimulai pada 27 Juli sampai 15 Agustus 2023 dengan penumpang undangan yang berasal dari masyarakat umum.

 

(ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc) (hru)

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)

