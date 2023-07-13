Potret sejumlah fasilitas rusak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Amir Hamzah, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Amir Hamzah terpantau tak terawat dengan wahana bermain yang rusak dan besi-besi berkarat.

Dengan kondisi fasilitas yang memperihatikan tersebut membuat fasilitas RPTRA tidak elok dilihat. Selain itu juga membahayakan untuk anak-anak yang bermain.

Sebanyak 45 RPTRA atau sekitar 14 persen dari total RPTRA yang ada di Jakarta kini dilaporkan dalam keadaan rusak. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad. Idris Ahmad meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih serius dalam menangani rusaknya sejumlah RPTRA.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) diminta segera menuntaskan permasalahan dan kendala yang ada agar fasilitas RPTRA lebih memadai bagi warga.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)