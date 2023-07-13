...

Berkarat dan Berlubang, Begini Kondisi RPTRA Amir Hamzah

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 16:16 WIB
Potret sejumlah fasilitas rusak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA Amir Hamzah.
Potret sejumlah fasilitas rusak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA Amir Hamzah.
Potret sejumlah fasilitas rusak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA Amir Hamzah.
Potret sejumlah fasilitas rusak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA Amir Hamzah.
Potret sejumlah fasilitas rusak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA Amir Hamzah.
A A A

Potret sejumlah fasilitas rusak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Amir Hamzah, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

 

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Amir Hamzah terpantau tak terawat dengan wahana bermain yang rusak dan besi-besi berkarat. 

 

Dengan kondisi fasilitas yang memperihatikan tersebut membuat fasilitas RPTRA tidak elok dilihat. Selain itu juga membahayakan untuk anak-anak yang bermain.

 

Sebanyak 45 RPTRA atau sekitar 14 persen dari total RPTRA yang ada di Jakarta kini dilaporkan dalam keadaan rusak. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad. Idris Ahmad meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih serius dalam menangani rusaknya sejumlah RPTRA.

 

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) diminta segera menuntaskan permasalahan dan kendala yang ada agar fasilitas RPTRA lebih memadai bagi warga.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Aksi Solidaritas untuk Palestina Digelar di Depan Kedubes AS, Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza

Aksi Solidaritas untuk Palestina Digelar di Depan Kedubes AS, Soroti Krisis Kemanusiaan di Gaza

Adu Ketangkasan dan Kreativitas Anak di Kompetisi Robotik dan Coding

Adu Ketangkasan dan Kreativitas Anak di Kompetisi Robotik dan Coding

Junji Ito Rumah Misteri Resmi Hantui Jakarta Jelang Halloween

Junji Ito Rumah Misteri Resmi Hantui Jakarta Jelang Halloween

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di TMII

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Belum Ada Nama, PSSI Masih Matangkan Kriteria Pelatih Timnas

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Erick Thohir Pastikan Olahraga Indonesia Tak Dibekukan IOC

Cari Berita Lain Di Sini