Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menyerahkan Cinderamata kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri usai menjadi Pembicara di MNC Forum ke-71 yang diselenggarakan di iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (13/7/2023).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan korupsi merupakan musuh bangsa. Namun, boleh jadi tak banyak yang peduli dengan korupsi. "Sampai hari ini korupsi musuh kita bersama, tapi boleh jadi tidak banyak orang yang care dengan korupsi bahkan bisa jadi Kementerian/Lembaga, satuan kerja permisi dengan korupsi," kata Firli dalam paparannya.

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)