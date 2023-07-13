...

AFF U-19 Women, Vietnam Bertemu Thailand di Final

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 13 Juli 2023 23:44 WIB
Vietnam melaju ke Final AFF U-19 Women setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 2-1.
Pesepak bola Timnas Wanita Vietnam U-19 Le Thi Trang (tengah) bersama rekannya meluapkan kegembiraannya usai mencetak gol ke gawang Timnas Myanmar pada pertandingan Semi Final AFF U-19 Women Championship 2023 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ), Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (13/7/2023). 

 

Vietnam melaju ke Final AFF U-19 Women Championship 2023 setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 2-1, sementara di pertandingan lain, Thailand menang telak dengan skor 7-1 atas Indonesia.

 

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww) (hru)

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)

