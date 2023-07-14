...

Bacaleg Perindo Ci Mehong Gelar Potong Rambut Gratis di Bawah Jembatan Kalijodo

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 22:05 WIB
Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta III Tjioe Nofia Handayani (Ci Mehong) bersama Ketua Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Relawan, dan LSM DPP Partai Perindo Suripto saat meninjau aksi cukur rambut gratis di Jalan Inspeksi Kali Duri, RT 06/RW 16, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (14/7/2023).

 

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar aksi cukur rambut gratis di Jalan Inspeksi Kali Duri, RT 06/RW 16, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu aksi nyata Partai Perindo di tengah masyarakat.

 

Ketua Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Relawan, dan LSM DPP Partai Perindo Suripto mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu program partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat. "Dengan harapan lebih mensejahterakan masyarakat sekitar sini, sesuai dengan tujuan Partai Perindo untuk kesejahteraan Indonesia.

 

Aksi gunting rambut massal gratis di bawah Jembatan Kalijodo ini diinisiasi bacaleg DPR RI Perindo Dapil DKI Jakarta III Tjioe Nofia Handayani (Ci Mehong).

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)

