...

Kaesang Raih Penghargaan Konten Kreator Talkshow Terfavorit VCCA 2023

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 07:45 WIB
Kaesang memenangkan kategori Content Creator Talkshow Terfavorit.
Kaesang memenangkan kategori Content Creator Talkshow Terfavorit.
Kaesang memenangkan kategori Content Creator Talkshow Terfavorit.
Kaesang memenangkan kategori Content Creator Talkshow Terfavorit.
Kaesang memenangkan kategori Content Creator Talkshow Terfavorit.
A A A

Kaesang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono saat menerima penghargaan  kategori Content Creator Talkshow Terfavorit  di ajang Video Content Creator Award (VCCA) 2023,  di RCTI +, Jakarta, Rabu (12/7/2023).Kaesang memenangkan kategori Content Creator Talkshow Terfavorit melalui sejumlah konten-kontennya yang ada di Gk Hebat.

 

Ia bahkan mengalahkan beberapa nomine lain seperti konten Close The Door milik Deddy Corbuzier, Curhat Bang milik Denny Sumargo, Vindes, hingga Podcast Warung Kopi dari Has Creative.

 

Video Content Creator Awards kembali hadir tahun ini sebagai bentuk apresiasi GTV sebagai home of entertainment kepada kreator konten digital.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penertiban Pasar Barito Dimulai, Pedagang Direlokasi ke Lenteng Agung

Penertiban Pasar Barito Dimulai, Pedagang Direlokasi ke Lenteng Agung

Rencana Pengembangan Kota Tua Jadi Kawasan Transit Modern

Rencana Pengembangan Kota Tua Jadi Kawasan Transit Modern

Pemerintah dan China Sepakati Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Pemerintah dan China Sepakati Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Dinas SDA DKI Ajak Warga Jelajahi Sungai Ciliwung Sambil Peduli Lingkungan

Dinas SDA DKI Ajak Warga Jelajahi Sungai Ciliwung Sambil Peduli Lingkungan

Forum Ekonomi 2025 Angkat Isu Strategi Adaptif di Tengah Dinamika Ekonomi Dunia

Forum Ekonomi 2025 Angkat Isu Strategi Adaptif di Tengah Dinamika Ekonomi Dunia

Festival Sehat Ceria si Kecil Jadi Langkah Konkret Wujudkan Generasi Maju Bebas Stunting

Festival Sehat Ceria si Kecil Jadi Langkah Konkret Wujudkan Generasi Maju Bebas Stunting

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Pengendara Mobil Lexus Meninggal Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Perumahan Elite Pondok Indah Banjir, Jalanan Bak Sungai

Cari Berita Lain Di Sini