Kaesang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono saat menerima penghargaan kategori Content Creator Talkshow Terfavorit di ajang Video Content Creator Award (VCCA) 2023, di RCTI +, Jakarta, Rabu (12/7/2023).Kaesang memenangkan kategori Content Creator Talkshow Terfavorit melalui sejumlah konten-kontennya yang ada di Gk Hebat.

Ia bahkan mengalahkan beberapa nomine lain seperti konten Close The Door milik Deddy Corbuzier, Curhat Bang milik Denny Sumargo, Vindes, hingga Podcast Warung Kopi dari Has Creative.

Video Content Creator Awards kembali hadir tahun ini sebagai bentuk apresiasi GTV sebagai home of entertainment kepada kreator konten digital.

(Arif Julianto/okezone)