Ekspresi Pemain Timnas Putri Indonesia U-19 Usai Gagal ke Final AFF U-19 Womens

Mushaful Imam, Jurnalis · Jum'at 14 Juli 2023 07:57 WIB
Raut kesedihan para pemain Timnas Putri Indonesia U-19.
Erick Thohir memeluk kiper Shesilia Putri Desrina.
Kiper Shesilia Putri Desrina menangis usai pertandingan.
Perjuangan Timnas Wanita Indonesia menuju final AFF U-19 Women’s Championship 2023 kandas setelah dikalahkan Thailand 7-1 pada pertandingan semifinal di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Kamis (13/7/2023).

Indonesia harus kehilangan kiper Fani (19) pada awal pertandingan karena terkena kartu merah setelah melanggar pemain Thailand. Gol Indonesia diciptakan dari tendangan Claudia Alexandra Scheunemann (13) pada babak pertama. Indonesia akan bertanding melawan Myanmar untuk memperebutkan peringkat ketiga.

 

Ketua PSSI Erick Thohir didampingi Gunbernur Sumsel Herman Deru yang menyaksikan pertandingan turun ke lapangan usai pertandingan untuk memotivasi pemain, bahkan Erick Thohir sempat menenangkan kiper Shesilia Putri Desrina yang menangis tersedu sedu. 

(Mushaful Imam)

