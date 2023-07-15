Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres PDIP dan didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengatakan GP Ansor memiliki peran dan sejarah besar dalam perjuangan kemerdekaan, partisipasi dalam pemerintahan, kegiatan kemanusiaan, dan menjaga NKRI.

Ia berharap, hal itu tetap dijaga mengingat GP Ansor adalah organisasi besar yang ada di Indonesia.Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan orasi kebangsaan dalam apel pasukan Kemah Bhakti PC GP Ansor Kabupaten Wonosobo di Lapangan

Kalianget, Kabupaten Wonosobo, Sabtu (15/7/2023).

GP Ansor Kabupaten Wonosobo memiliki anggota dengan jumlah terbesar di Jawa Tengah dan Indonesia.

"Tadi kami mendapatkan laporan dari kawan-kawan GP Ansor Wonosobo karena ini jumlahnya terbesar se-Indonesia dan banyak sekali kegiatan sosial yang diberikan. Saya senang, mudah-mudahan kemah bhakti itu akan makin mengkristalkan semangat kawan-kawan GP Ansor," kata Ganjar usai memberikan sambutan dan orasi kebangsaan di depan peserta kemah bhakti.

Ganjar menjelaskan, kemanusiaan menjadi pondasi besar dalam sejarah dan peran yang dilakukan GP Ansor.

Hal itu juga terus tercermin dalam beberapa kegiatan sosial yang selama ini sudah dilakukan GP Ansor. Antara lain, ikut serta

dalam penanganan bencana dan ikut membangun rumah tidak layak huni.

"Tadi ada pemikiran bagus sekali waktu kami bicara untuk mereka bisa konsentrasi membantu ekonomi yatim piatu, ini keren. Ia bisa kerja di urusan peternakan, jadi banyak ide-ide yang kemudian muncul dan bisa kita sinergikan

dengan pemerintah," jelasnya.

Semangat yang dimiliki GP Ansor dalam kegiatan kemanusiaan maupun berbangsa dan bernegara juga tidak diragukan lagi.

Menurut Ganjar, partisipasi GP Ansor dalam pemerintahan sudah banyak. GP Ansor banyak terlibat dalam berbagai event, baik event sosial, politik, maupun keagamaan.

"Tapi saya pesankan, yok menjelang tahun politik itu teman-teman GP Ansor ikut memeriksa keadaan. Ikut menjaga agar damai di bumi, juga damai di dunia maya sehingga hoaks, kemudian ujaran kebencian yang muncul bisa di-counter, bisa diluruskan," ungkapnya.

(MPI)