Sebagai Alumni UI, Menpora Dito Bangga Atas Penyelenggaraan UI Half Marathon

Heru Haryono, Jurnalis · Minggu 16 Juli 2023 20:55 WIB
Menpora Dito bersama para peserta lomba lari.
Ribuan peserta saat mengikuti lomba lari.
Ribuan peserta saat mengikuti lomba lari.
Ribuan peserta saat mengikuti lomba lari.
Peserta saat mengikuti lomba lari.
Menpora Dito bersama para pemenang.
Menpora Dito Ariotedjo bersama Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam berfoto bersama dengan pemenang lomba lari BNI UI Half Marathon di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Minggu (16/7/2023). 

 

Sebanyak 5.500 peserta ambil bagian dalam event ini yang terbagi tiga kategori 5K, 10K dan half marathon start dan finish di Balai Sidang.

 

Peserta tidak hanya dari alumni UI saja namun masyarakat umum ikut berpastisipasi serta para atlet nasional.

 

Sementara Menpora Dito yang juga merupakan ALUMNI ui menyambut antusias event tahunan ini, dan berharap tak hanya kategori half marathon saja yang dilombakan namun juga marathon ditahun mendatang.

(Heru Haryono)

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Sidang Tuntutan Suap Hakim Kasus CPO: Eks Ketua PN Jaksel Dituntut 15 Tahun Penjara

Presiden Prabowo Pimpin Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba

KPU dan Bawaslu Bahas Tantangan Digitalisasi Pemilu Menuju Indonesia Emas

Ingria Pratama Capitalindo Catat Pertumbuhan Kinerja Positif di Kuartal III 2025

Pameran Pacific Coatings Show 2025 Jadi Pusat Inovasi dan Jejaring Industri Cat Asia Tenggara

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

Cari Berita Lain Di Sini