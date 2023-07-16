Menpora Dito Ariotedjo bersama Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam berfoto bersama dengan pemenang lomba lari BNI UI Half Marathon di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Minggu (16/7/2023).

Sebanyak 5.500 peserta ambil bagian dalam event ini yang terbagi tiga kategori 5K, 10K dan half marathon start dan finish di Balai Sidang.

Peserta tidak hanya dari alumni UI saja namun masyarakat umum ikut berpastisipasi serta para atlet nasional.

Sementara Menpora Dito yang juga merupakan ALUMNI ui menyambut antusias event tahunan ini, dan berharap tak hanya kategori half marathon saja yang dilombakan namun juga marathon ditahun mendatang.

(Heru Haryono)