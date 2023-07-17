TNI AL/Koarmada III. Bertempat di Lapangan Upacara Mako Koarmada III, Katapop Kab Sorong Papua Barat Daya, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono melantik dan mengambil sumpah 206 personel Siswa program Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) dan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) Angkatan XLIII tahun 2023, dimana pada upacara tersebut turut dihadiri Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Rudhi Aviantara S.E., M.Si., M.Tr (Han)., CHRMP, pejabat TNI Polri, perwakilan Forkopimda dan Kepala Adat serta Tokoh Masyarakat Sorong. Senin (17/07/23).

Adapun Siswa yang dilantik sebanyak 206 siswa terdiri dari 106 orang siswa Dikmaba dan 100 orang siswa Dikmata. Para prajurit TNI AL baru ini sebelum menyandang pangkat Sersan Dua (Serda) dan Kelasi Dua (KLD) telah ditempa selama 3 bulan dengan materi-materi dasar untuk menjadi seorang prajurit TNI. Sementara Pendidikan Dasar Golongan (Diksargol) mereka ikuti selama 1 bulan yang menitik beratkan pada pendalaman materi yang telah mereka dapatkan selama mengikuti dasar-dasar keprajuritan di Pendidikan Dasar Keprajuritan, dan Dasar Golongan di Satuan Pendidikan-3 (Satdik-3) Kodiklatal yang bermarkas di Sorong.

Komandan Kodiklatal menyatakan dalam upacara pelantikan tadi, para siswa telah mengucapkan sumpah prajurit, yang berarti mereka telah berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan segala kewajiban sebagai seorang prajurit TNI AL dengan penuh rasa tanggung jawab, tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

Program Pendidikan tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Satdik-3 Sorong ini diikuti sebanyak 206 orang siswa pria, yang mengutamakan putra daerah Papua dan Maluku ini merupakan angkatan yang ke-empat. Sementara itu pada bagian lain saat pelantikan dan penyumpahan kali ini terlihat para orang tua siswa yang putranya mengikuti Pendidikan tampak bangga dan haru menyaksikan apa yang di cita-citakan putranya untuk menjadi seorang prajurit TNI AL dapat terwujud setelah sekian bulan di gembleng di kawah candradimuka Satdik-3 Sorong untuk membentuk mental mereka menjadi seorang prajurit yang tanggap, tanggon dan trengginas.

Rangkaian acara pelantikan dan penyumpahan ini dimeriahkan dengan berbagai atraksi oleh siswa Dikmaba dan Dikmata Satdik 3 Sorong antara lain, Tari Tobe, Kolone Senjata, Senam Balok dan Perahu Karet, Sparko, Beladiri Militer, River Crossing dan demo pembebasan sandera.

Ditempat terpisah, Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Rachmad Jayadi mengatakan keberadaan Satdik-3 ini dalam rangka pemenuhan personel TNI AL untuk mengawaki Kapal Perang di jajaran Koarmada III maupun pangkalan-pangkalan TNI AL di perbatasan dan pulau terluar wilayah Ambon dan Papua, dan hal ini sesuai dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam pembangunan SDM yang profesional dan unggul.

(Dokumentasi TNI AL)