Pelatihan Juru Kampanye Bacapres Ganjar Pranowo untuk Pemilu 2024

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 17 Juli 2023 19:51 WIB
Pelatihan bertujuan untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu Presiden 2024.
Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo (tengah) bersama Ketua Penggalangan Pemuda dan Pemilih Pemula DPP Partai Hanura Jimmy CK (kiri), Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kedua kiri), Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq (kedua kanan), dan Wakil Ketua Partai Perindo Syafril Nasution (kanan) menghadiri pelatihan juru kampanye di Jakarta, Senin (17/7/2023). 

 

Pelatihan itu bertujuan untuk memantapkan komunikasi politik para juru kampanye untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu Presiden 2024.

Ganjar hadir dalam acara tersebut keluarga besar PDIP, Partai Perindo, PPP, dan Partai Hanura. Tak hanya itu, sejumlah relawan juga bergabung dalam pelatihan yang dihadiri sekitar 300 orang itu.

Ganjar pun mengajak peserta yang hadir untuk menyamakan rampak barisan termasuk isu yang akan dibawa dalam masa kampanye nanti.

