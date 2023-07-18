...

Rumah Terdampak Banjir Rob di Pekalongan

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 15:42 WIB
Menurut warga setempat, rumah mereka mayoritas terdampak banjir rob dengan ketinggian sekitar 30-60 cm.
Pegawai kelurahan masuk ke rumah warga yang terdampak rob saat kunjungan pemerintah desa bersama Lembaga Kemitraan di Kelurahan Bandengan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023). Menurut warga setempat, rumah mereka mayoritas terdampak banjir rob dengan ketinggian sekitar 30-60 cm sehingga warga terpaksa membuat tanggul dengan menambah ketinggian permukaan tanah hingga dua meter guna menghindari air masuk.

 

(ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/Spt) (hru)

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

